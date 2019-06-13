Четверг, 13 Июня 2019 года
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Главврач и бухгалтер челябинской больницы попались на присвоении премий

Общество

Ущерб составил не меньше 70 тыс. рублей

Главврач и бухгалтер челябинской больницы попались на присвоении премий
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Южноуральск, Челябинская область, 13 июня 2019, 19:57 — REGNUM  В Южноуральске Челябинской области главный врач и главный бухгалтер местной больницы подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По данным следствия, в 2018—2019 годах они начисляли премии сотрудниками учреждения и затем присваивали деньги себе. Общий ущерб, причинённый больнице, определён в размере не меньше 70 тыс. рублей.

Преступление было выявлено при участии представителей прокуратуры, сопровождение по делу ведут сотрудники ФСБ, главврачу уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — домашний арест. Судьба главного бухгалтера пока решается.

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