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Власти Уганды сообщили о второй смерти от лихорадки Эбола

Общество

От лихорадки умерла 50-летняя женщина из Конго

Власти Уганды сообщили о второй смерти от лихорадки Эбола
jurek d
Эбола

Кампала, 13 июня 2019, 19:53 — REGNUM  Министерство здравоохранения Уганды сообщает о втором смертельном случае лихорадки Эбола с момента начала вспышки в соседнем Конго, 13 июня передает агентство Associated Press.

По сообщению министерства, от лихорадки умерла 50-летняя женщина из Конго. Днем ранее от Эболы скончался её пятилетний внук. Другие родственники погибших также инфицированы.

Семья ранее прибыла в Уганду из Конго, где в ходе последней вспышки Эболы с августа 2018 года погибли уже более 1400 человек.

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Лихорадка Эбола
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