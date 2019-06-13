Власти Уганды сообщили о второй смерти от лихорадки Эбола

Кампала, , 19:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Уганды сообщает о втором смертельном случае лихорадки Эбола с момента начала вспышки в соседнем Конго, 13 июня передает агентство Associated Press.

По сообщению министерства, от лихорадки умерла 50-летняя женщина из Конго. Днем ранее от Эболы скончался её пятилетний внук. Другие родственники погибших также инфицированы.

Семья ранее прибыла в Уганду из Конго, где в ходе последней вспышки Эболы с августа 2018 года погибли уже более 1400 человек.

Читайте также: В Центральной Африке — крупнейшая вспышка лихорадки Эбола