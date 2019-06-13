«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества

Москва, , 18:59 — REGNUM Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются. Соответствующие изменения внесены 13 июня в правила пользования сервисом.

«Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц ‑ и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно. Поэтому мы снимаем запрет на продажу сообществ», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

При этом в администрации сервиса призвали пользователей быть бдительными, отметив, что любые подобные сделки они совершают под свою ответственность.

Подчеркивается, что «ВКонтакте» не будет выступать стороной или гарантом в сделках по продаже сообществ. Пользователям рекомендуем подключать юристов, совершать сделки с заключением договоров, а перед покупкой сообщества проверять, не привязано ли оно к юридическому лицу.

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