В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника

Нефтеюганск, Югра, , 18:38 — REGNUM В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником. Об этом сообщает её адвокат на сайте правозащитной организации «Агора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у жительницы ХМАО, страдающей ВИЧ, умерла от онкологического заболевания сестра. Племянник после смерти матери проживает с тётей, то есть с ней. Женщина создала для ребёнка все условия для проживания, не судима, мальчик желает проживать с ней. Но местные органы опеки из-за диагноза отказали тёте в опеке над племянником.

Женщина пошла к правозащитникам. Обратилась в суд с иском к местным органам опеки и попечительства. Нефтеюганский районный суд ХМАО-Югры 13 июня 2019 года полностью удовлетворил её иск. На управление опеки и попечительства местной администрации возложена обязанность повторно рассмотреть её заявление и установить опеку над несовершеннолетним ребенком.

Отмечается, что в 2018 году Конституционный суд России по жалобе семьи из Подмосковья признал незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей. В связи с этим в Семейный кодекс РФ в декабре 2018 года были внесены поправки.

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