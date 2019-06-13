Свердловский министр не оценил идею об «отцовском капитале»

Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM Идея «отцовского капитала» выглядит странной — ведь материнский капитал в ряде случаев может получать и отец. Об этом заявил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Злоказова, он впервые услышал об «отцовском капитале» на пресс-конференции.

«Я кроме как от вас не видел таких предложений — ни от папочек, ни от кого другого», — признался чиновник.

Сейчас же материнский капитал может получить и отец ребёнка в некоторых ситуациях, напомнил министр.

Отметим, что речь идет о случаях, когда мать ребёнка умерла или лишилась родительских прав, а также если отец усыновил ребёнка.

Напомним, идею ввести «отцовский капитал» предложил член общественного совета при Минтруда РФ Сергей Рыбальченко. По мнению Рыбальченко, выплаты могли бы ввести наряду с материнским капиталом как дополнительную меру поддержки семей с детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут ввести «отцовский капитал»