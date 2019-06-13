Арестованы трое бывших полицейских, до смерти забивших уроженца Дагестана

Орехово-Зуево, Московская область, , 18:30 — REGNUM Московский областной суд заключил под стражу бывшего оперуполномоченного уголовного розыска МВД России по Орехово-Зуево Павла Попова — третьего предполагаемого участника избиения уроженца Дагестана Сули Юнусилау, который впоследствии скончался. Таким образом, отменено ранее вынесенное решение суда первой инстанции о домашнем аресте обвиняемого. Об этом у себя в Instagram 13 июня написал сын покойного, чемпион мира по ММА Магомед Юнусилау.

Как сообщало ИА REGNUM , инцидент, который стал предметом уголовного разбирательства, произошёл 11 апреля 2019 года в Орехово-Зуево. Вечером того дня на одной из улиц города между 46-летним Сулли Юнусилау и тремя полицейскими, находившимися не при исполнении должностных обязанностей, возник конфликт. По самой распространённой в медиаполе версии, правоохранители стали приставать к потерпевшему, шутить над его внешностью и угрожать задержанием.

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Дагестанец попытался спрятаться в ближайшей аптеке и попросил работницу учреждения вызвать полицию. Однако оперуполномоченные его догнали и принялись избивать. С серьёзными травмами мозга пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался спустя неделю.

Все трое оперуполномоченных вскоре были задержаны, в их отношении возбуждено дело по двум статья — превышение должностных полномочий с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее под стражей оказались и двое других обвиняемых — Дмитрий Блинов и Олег Шишканов. В конце апреля все трое также были уволены из органов внутренних дел после служебной проверки.

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