Жители Чечни написали «Диктант Победы» лучше всех в России

Грозный, , 18:10 — REGNUM Участники «Диктанта Победы» из Чечни справились с его написанием лучше всех в России. Республика заняла по итогам акции первое место. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета мероприятия Александр Хинштейн.

«В процентном соотношении, то есть от количества участников, которые написали «Диктант Победы», первое место по России заняла Чеченская Республика, 32% правильно ответивших на все 20 вопросов», — приводит его слова пресс-служба главы и правительства Чечни.

В пятерке лидеров еще две северокавказские республики — Карачаево-Черкесия с результатом 18% и Ингушетия, где число правильно ответивших на вопросы диктанта составило 16%. Второе место заняла Мордовия, в которой знание истории Великой Отечественной войны подтвердили 20% участников диктанта, пятое — Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 14%.

Как отметил Хинштейн, билеты с вопросами поступили в регионы за два часа до начала акции и поэтому утечки материалов были исключены, что позволяет надеяться на истинность результатов диктанта.

Напомним, акция «Диктант Победы», посвященная Великой Отечественной войне, проходила 7 мая. Ее участниками стали жители России и 23 стран мира. За 45 минут они ответили на 20 вопросов.