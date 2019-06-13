Эксперты: граждане Италии ждут приема врача-специалиста от 2 до 4 месяцев

Рим, , 18:04 — REGNUM Длительное время ожидания приема врача-специалиста остается основной проблемой системы здравоохранения в Италии, отметили в своем исследовании эксперты Censis, передает Rainews в четверг, 13 июня.

Время ожидания приема составляет от 2 до 4 месяцев — к примеру, приема у онколога в среднем необходимо ждать 65 дней, у эндокринолога — 128 дней.

Около трети граждан страны, то есть 19 миллионов человек, вследствие такой ситуации были вынуждены обращаться к услугам платных медицинских компаний, отметили эксперты.