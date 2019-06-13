Четверг, 13 Июня 2019 года
18:05:03 МСК

Эксперты: граждане Италии ждут приема врача-специалиста от 2 до 4 месяцев

Общество

Очереди остаются основной проблемой системы здравоохранения

Рим, 13 июня 2019, 18:04 — REGNUM  Длительное время ожидания приема врача-специалиста остается основной проблемой системы здравоохранения в Италии, отметили в своем исследовании эксперты Censis, передает Rainews в четверг, 13 июня.

Время ожидания приема составляет от 2 до 4 месяцев — к примеру, приема у онколога в среднем необходимо ждать 65 дней, у эндокринолога — 128 дней.

Около трети граждан страны, то есть 19 миллионов человек, вследствие такой ситуации были вынуждены обращаться к услугам платных медицинских компаний, отметили эксперты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить