Четверг, 13 Июня 2019 года
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Крайне правые выступили против проведения гей-парада в Турине

Общество

Они предложили участвовать в параде всем, кто хочет увидеть смерть своего народа

Крайне правые выступили против проведения гей-парада в Турине
Флаг ЛГБТ

Турин, Италия, 13 июня 2019, 17:26 — REGNUM  Активисты крайне правой итальянской партии «Новая сила» распространили в Турине листовки, направленные против проведения гей-парада, передает Sky Tg 24 в четверг, 13 июня.

Листовки были оставлены в офисах ныне оппозиционной либеральной Демократической партии, при правлении которой в Италии были разрешены гей-парады и которая сохраняет власть на региональном уровне в некоторых городах, в частности, в Турине. При этом выборы губернатора провинции Пьемонт либералы уже проиграли.

Авторы листовки предложили всем, «кто ненавидит Италию и хочет увидеть окончательную смерть своего народа», присоединиться к гей-параду.

Подобные мероприятия оскорбляют человеческое достоинство, идут вразрез с фундаментальными правами человека, а политики, которые их поддерживают, пытаются подменить защиту подлинных прав и интересов на удовлетворение капризов, отметили представители «Новой силы».

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Политическая жизнь Италии
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