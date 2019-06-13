Крайне правые выступили против проведения гей-парада в Турине

Турин, Италия, , 17:26 — REGNUM Активисты крайне правой итальянской партии «Новая сила» распространили в Турине листовки, направленные против проведения гей-парада, передает Sky Tg 24 в четверг, 13 июня.

Листовки были оставлены в офисах ныне оппозиционной либеральной Демократической партии, при правлении которой в Италии были разрешены гей-парады и которая сохраняет власть на региональном уровне в некоторых городах, в частности, в Турине. При этом выборы губернатора провинции Пьемонт либералы уже проиграли.

Авторы листовки предложили всем, «кто ненавидит Италию и хочет увидеть окончательную смерть своего народа», присоединиться к гей-параду.

Подобные мероприятия оскорбляют человеческое достоинство, идут вразрез с фундаментальными правами человека, а политики, которые их поддерживают, пытаются подменить защиту подлинных прав и интересов на удовлетворение капризов, отметили представители «Новой силы».