Четверг, 13 Июня 2019 года
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Япония подарила роддому в Душанбе солнечные панели

Общество

Японское агентство по международному сотрудничеству помогло установить солнечные батареи на три больницы в Душанбе

Душанбе, 13 июня 2019, 17:36 — REGNUM  Систему солнечного производства электроэнергии городскому родильному дому в Душанбе передало японское агентство международного сотрудничества (JICA), сообщает 13 июня агентство «ТаджикТА» со ссылкой на представительство JICA в Таджикистане.

Передача фотоэлектрической системы состоялась в рамках грантовой помощи агентства по международному сотрудничеству. Отмечается, что с момента запуска проекта солнечные батареи были установлены в трех больницах Душанбе.

В японском агентстве подчеркнули, что готовы и дальше сотрудничать с Таджикистаном в вопросе достижения энергетической безопасности путем диверсификации источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2019 года посол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока подписал семь новых проектов программ по безвозмездной помощи республике. Общая сумма грантов составит $558 тыс.

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