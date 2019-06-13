В Ленобласти за педофилию осуждён классный руководитель школы Петербурга

Гатчина, Ленинградская область, , 17:16 — REGNUM В Ленинградской области вынесен обвинительный приговор 55-летнему жителю Санкт-Петербурга по обвинению в совершении двух случаев сексуального насилия по отношению к детям.

На момент задержания мужчина работал педагогом-психологом в одной из школ Санкт-Петербурга и являлся классным руководителем учеников 5 класса. Однако преступные эпизоды, которые ему инкриминировали, были совершены в 2015 и в 2017 годах, когда подсудимый работал воспитателем частного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Юный Кировец» в поселке городского типа Сиверский в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как установлено следствием и судом, в мае-июне 2017 года обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух братьев в возрасте 13 и 14 лет. Аналогичное преступление обвиняемый совершил на территории детского лагеря летом 2015 года, тогда жертвой сексуального насилия стал 11-летний мальчик.

«Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, однако впоследствии отказался давать какие-либо показания, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации», — отметили 13 июня в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Приговором суда педофилу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, житель Ленинградской области, который представлялся «знахарем» и «целителем», осужден за сексуальное насилие в отношении 16-летней жительницы Москвы, которую мать привезла к нему «на лечение».

В марте 2019 года в Ленинградской области был осужден 26-летний мужчина, изнасиловавший восьмилетнего мальчика в общественной бане Ивангорода (Кингисеппский район Ленобласти). В ходе следствия преступник также признался в изнасиловании пятилетней девочки в Москве.

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