Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Переславле-Залесском прошел фестиваль селедки

Общество

Его посетили более тысячи человек

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В Переславле-Залесском прошел фестиваль селедки
Туристический центр «Сельдь Царский Посол»

Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июня 2019, 16:50 — REGNUM  12 июня в Переславле-Залесском Ярославской области прошел фестиваль селедки «Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НК «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Фестиваль посвящен традиционному местному блюду — переславской ряпушке, рыбе семейства сиговых, которая водится только в Плещеевом озере. В старину ряпушку поставляли к царскому двору и называли «царской сельдью», эти рыбы изображены на гербе Переславля-Залесского.

В этом году фестиваль отметил свое 5-летие. В этот день туристический центр «Сельдь Царский Посол», ставший главной точкой праздника, посетили более тысячи человек. На фестивале съели более 100 килограммов селедки.

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Фестиваль селедки
Фестиваль селедки

Гостей фестиваля учили разделывать селедку, поедать ее целиком, как это делают в Голландии, угощали мороженым с селедочным вкусом. Праздник сопровождался барабанным шоу «Драмматика» и танцами девушек в голландских костюмах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле-Залесском в День города пройдет юбилейный фестиваль селедки

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