Не думали, что Голунова просто отпустят: результаты опроса ИА REGNUM

Москва, , 07:06 — REGNUM Журналиста Ивана Голунова отпустили, и такое развитие событий до самого последнего момента жители России считали маловероятным. Как показал опрос ИА REGNUM, только 25% читателей считали, что Голунова оправдают в суде, в то время как 30% полагали, что дело замнут, а 45% были уверены, что журналиста посадят.

Тот факт, что Голунова просто отпустили до суда и расследования, вызвал ряд вопросов. И прежде всего — зачем его вообще отпускали? Ведь можно было оставить его под домашним арестом, в установленном порядке расследовать дело, и, в случае отсутствия доказательств вины, отпустить. И справедливость восторжествовала, и авторитет власти не пострадал. А получилось иначе: авторитет этот упал.

Причем упал дважды, второй раз — 12 июня, уже после того, как Голунова отпустили. Задуманные как акции во имя его освобождения, мероприятия прошли под туманными лозунгами, по неофициальным данным, задержаны оказались более 400 человек. И пока соцсети обсуждали уровень «жесткости» этих задержаний, авторитет МВД снижался — да и авторитет власти не рос.

Результаты опроса «Казус Голунова», в котором приняли участие более 5 тысяч человек, смотрите здесь: Властный прогиб не засчитан: Голунова отпустили, а осадочек остался