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В Литве будут бороться с борщевиком с помощью мобильного приложения

Общество

Жителей призывают помочь создать виртуальную карту Литвы ядовитого сорняка

Вильнюс, 13 июня 2019, 16:31 — REGNUM  Литовское госагентство Nacionalinė mokėjimo agentūra, которое занимается поддержкой сельскохозяйственного сектора Литвы, сегодня, 13 июня, попросило жителей страны помочь создать виртуальную карту зарослей борщевика Сосновского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для этого выпущено специальное бесплатное мобильное приложение NMA Agro, которое можно установить как на системы Android в Google Play, так и пользователям IOS в Apple Store.

Мобильное приложение достаточно простое по своему принципу работы: достаточно сфотографировать заросли борщевика Сосновского и фотографии, с точными географическими координатами, отправляются в агентство, специалисты которого намерены выезжать на места и уничтожать вредный сорняк.

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Борьба с борщевиком
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