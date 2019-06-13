Жителей дома на Выборгской стороне Петербурга переселяют из-за трещин

Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Одиннадцать петербуржцев попросили переселить их в маневренный жилой фонд, так как они не могут находиться в своих квартирах в Выборгском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июня в районной администрации. Жителей приходится переселять из-за того, что по фасаду дома №4 по Выборгской улице пошли трещины.

Многоквартирный дом был построен в 1914 году и не проходил капитальный ремонт. Дом не признан аварийным. В нем проживает 81 семья, зарегистрировано 144 человека.

Сообщение о ЧП поступило в управление МЧС накануне, 12 июня, около 22:00 мск. На место прибыли специалисты, жильцов эвакуировали, расселили одну парадную, то есть 39 человек. При этом 22 из них пришлось временно поместить в гимназию №107 в Нейшлотском переулке.

На доме установили восемь маячков для мониторинга состояния здания. Два маячка уже разорвались и дали трещины от 2 до 5 мм. Дом отключили от водоснабжения, электричества и газа.

В районной администрации созвали совещание в связи со случившимся, компания «ПроСтрой» должна будет провести экспертизу несущих конструкций жилого дома, чтобы сделать заключение об их целостности.

На данный момент работа по определению пригодности строительных конструкций здания продолжается. Тем временем 11 жильцов дома №4 уже обратились за помощью с расселением их в маневренный жилой фонд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года на Петроградской стороне Петербурга завершились восстановительные работы в доме №20 на Зверинской улице. Его конструкции треснули в июле 2018 года, сделав невозможным проживание людей в нескольких пострадавших квартирах.