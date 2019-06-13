Властный прогиб не засчитан: Голунова отпустили, а осадочек остался

Елисей Поллстер, , 16:28 — REGNUM

10 июня ИА REGNUM начало опрос под названием «Казус Голунова» — с целью выявить мнения граждан о ситуации с задержанием журналиста. А через сутки, 11 июня, ИА REGNUM прекратило опрос, так как казус завершился: Голунова отпустили, сняв с него все обвинения. В опросе к этому времени успели принять участие чуть более 5 тыс. человек. Казус Голунова, таким образом, оставил больше вопросов, чем ответов, не только в переносном, но и в прямом смысле, если иметь в виду наш опрос. Каковы же эти вопросы?

Кто такой Голунов?

Читатели ИА REGNUM не знают Голунова. Точнее, не знали о нем до скандала.

Еще раз: Голунов — никому не известный журналист. Или — широко известный в узких кругах.

Отсюда первый вопрос: а что стало причиной поднятого СМИ шума? Почему такой же шум не стоит каждый день и каждый час — ведь в стране всё время кого-то задерживают «за наркотики» и по подозрению в совершению других мелких преступлений?

Почему именно задержание этого нигде конкретно не работающего журналиста вызвало такую «волну негодования общественности» и буквально «взрыв журналистской солидарности», которую в иных случаях днем с огнем не сыщешь, сколько ни старайся? Не значит ли это, что все равны, но члены медиатусовки равнее, что они неприкасаемые? А почему?

Каким образом получилось, что после его задержания СМИ мгновенно сорганизовались и провели мощную совместную кампанию? Не значит ли это, что реакция СМИ и «журналистского сообщества» была подготовлена заранее, до задержания Голунова? Может быть, история с Голуновым изначально носила постановочный характер, а целью спектакля было раздувание истерики и проба власти на зуб — испугается или нет? прогнется или нет? Ответы мы знаем — испугалась и прогнулась. А вот вопросы остались…

В том числе и такие:

1. Кто заказал это шоу? Кто его оплатил?

2. Почему СМИ и «неравнодушные журналисты» остановили свое наступление?

Может, стоит таким же путем попробовать освободить всех арестованных по подозрению в совершении преступлений и «томящихся в застенках МВД» (только в Москве их не менее 10 тыс. чел.)? Ну хотя бы пусть всех отпустят из СИЗО и посадят под домашний арест — это уже будет доброе дело. Но лучше всех отпустить, конечно. «За недоказанностью». Потому как они сидят и сидят, а оказывается «недоказанность» можно доказать за сутки.

Кому адресована вампука?

Как видно из рис. 2, наши граждане в основном не верят никому : ни полиции, ни медиатусовке, представленной в данном случае «Медузой» и «Коммерсантом». Таким образом, им что пресс-релизы МВД, что вопли «Медузы» — всё едино. И вопли в СМИ по делу Голунова вряд ли обеспокоили граждан России, постоянно занятых выживанием в нашей непростой жизни. Что же касается не простых граждан, а поклонников шоу-бизнеса и либеральных масс-медиа, то их писк (их ведь не так много) по большому счету, не должен быть никому интересен. Так кому же была адресована вампука? Правильно! — она была адресована власти (ну или ее какой-то части). Той власти, которая страшно почему-то боится шума и давления (отдельный вопрос — почему?). И опять же — вопросы остались… В том числе и такие:

3. Недоверие к «Медузе» и «Коммерсанту» — их частное дело. А вот недоверие МВД — это дело государственное. Кто-то должен нести за это ответственность. Более того, недоверие МВД — прореха в безопасности государства. А действия по делу Голунова это недоверие только усилили. Неужели за это все отвечали те 2 генерала, которых сегодня уволили?

4. Если кто-то думает, что действия МВД под давлением СМИ чему-то помогли, то, может, надо за каждого арестованного, переведенного хотя бы под домашний арест или вообще отпущенного «за недоказанностью (а таких может быть в одной Москве тысяч пять), уволить по два генерала МВД? Уволить — и дело в шляпе! И доверие к полиции вырастет, и руководить начнут молодые (это теперь плюс) особо одаренные сержанты?

А был ли мальчик?

В результате буквально мгновенного задержания/освобождения Голунова никто так и не смог понять, были у него наркотики или не были.

Между тем это важно. Вот, например, мнения читателей ИА REGNUM разделились: треть считает, что наркотики могли быть, треть — что не могли, треть ничего не считает.

Так были или нет? В то, что наркотики были «левые» и не принадлежали Голунову, так же трудно верится, как и в то, что их нашли у Голунова в товарных количествах. Да и весь этот без преувеличения балаган выглядит крайне сомнительно.

Граждане готовы поверить, что полиция преступила закон и (по чьему-то заказу, вероятно) подбросила Голунову наркотики.

Но и нет сомнений, что граждане так же готовы поверить в то, что экспертиза МВД (по чьему-то заказу, вероятно) дала такой результат, какой просили, — то есть что наркотики к Голунову отношения не имеют. А на самом-то деле что? Что это было?

Медиатусовка орала, что Голунова надо отпустить, потому что он — журналист, а значит — белый и пушистый, а задерживать его — это недопустимый произвол силовиков. Хорошо, мы согласны, произвол.

Потом под влиянием этих криков Голунова посадили не в СИЗО, как сделали бы с любым другим гражданином, а под домашний арест (причем злые языки говорят, что это решение продавила Администрация Президента). А потом и вовсе отпустили, сказав, что ничего не было. Но ведь это тоже произвол, не так ли? И возникает вопрос:

5. Чем произвол по заказу медиатусовки лучше произвола по заказу силовиков?

Почему власть прогнулась, и к чему это приведет?

Голунова, как известно, отпустили. Независимо от того, были у него наркотики или их подбросили, это событие, с точки зрения граждан России, маловероятное.

В опросе ИА REGNUM не было варианта «Голунова сразу отпустят», но наиболее близкий вариант — «Голунова оправдают» — в суде! — набрал всего 25% голосов.

Таким образом, с Голуновым произошло невероятное событие — его отпустили до суда и до расследования, просто отпустили. И опять — вопросы.

6. Зачем отпустили Голунова?

Ну посидел бы под домашним арестом, дело бы расследовали в обычном порядке и, предположим, потом отпустили за недоказанностью и отсутствием улик. Что бы изменилось? А вот что — в таком случае авторитет власти не был бы поколеблен. А сейчас он резко упал. Вероятно, в этом и была цель?

Этот вывод подтверждается и событиями 12 июня в Москве. Там состоялись несанкционированные акции протеста, которые изначально должны были быть посвящены борьбе за освобождение Голунова, но так как Голунова накануне отпустили, то они прошли под довольно размытыми лозунгами. Но прошли! (Отдельный вопрос — зачем их не разрешили? кому могли помещать эти акции в выходной день? похоже, это очередная провокация.) Народу было много, несмотря на призывы «Медузы» и самого Голунова не ходить. Полиция реагировала на несанкционированный митинг так, как и положено, — задерживала участников. По неофициальным данным — более 400 человек задержали. Все соцсети заполнены фото и видео этих задержаний и коллективным плачем насчет того, что они были «жесткими». То есть авторитет МВД, и так не заоблачный, сначала опустили ниже плинтуса делом Голунова, а потом забили в пол этими «жесткими задержаниями». А авторитет власти? Думаете, он вырос?