Четверг, 13 Июня 2019 года
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Бои рыцарей на турнире святого Георгия в Москве — фоторепортаж

Общество

12 рыцарей в течение пяти дней участвуют в состязании

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Бои рыцарей на турнире святого Георгия в Москве — фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Инструктор отмечаеет пройденный курс военной подготовки

Москва, 13 июня 2019, 16:18 — REGNUM  В Москве проходят состязания исторической реконструкции в рамках фестиваля «Времена и Эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM. 12 июня начался турнир святого Георгия.

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Участник фестиваля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участник фестиваля

Самая масштабная площадка фестиваля «Времена и эпохи» в музее-заповеднике «Коломенское» представляет собой военно-полевой лагерь XVI—XVII веков. Посетители фестиваля проходят обучение по владению оружием эпохи Ренессанса. Инструкторы показывают приёмы владения пикой, мушкетом и клинковым оружием 400-летней давности. После прохождения серии мастер-классов капитан «наёмников» лично вручает грамоту о воинской квалификации и ставит на ней сургучную печать.

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Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия
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Детали средневекового костюма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детали средневекового костюма
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Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия

Инструкторы, проводящие мастер-классы, одеты в костюмы времен Тридцатилетней войны, что создаёт атмосферу того времени. Они подробно отвечают на вопросы гостей, связанные с историей, костюмами и бытом.

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Средневековый лагерь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Средневековый лагерь
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Средневековый лагерь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Средневековый лагерь
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Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия
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Мастер-класс по ведению боя средневековым оружием
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по ведению боя средневековым оружием
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Мастер-класс по ведению боя средневековым оружием
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по ведению боя средневековым оружием
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Жена капитана готовит сургуч для печатей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жена капитана готовит сургуч для печатей
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Две средневековые монеты выдаваемые в награду за годовую военную службу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Две средневековые монеты выдаваемые в награду за годовую военную службу

Турнир святого Георгия проходит не первый год, это единственный в России международный рыцарский турнир, посвященный реконструкции средневекового турнира и в деталях восстанавливающий мир той эпохи. 12 рыцарей в течение пяти дней участвуют в состязании: Главная дисциплина это — «джостинг» или «сшибка на копьях», когда два рыцаря скачут на конях в седле в боевых доспехах и пытаются переломить своё копье о щит противника. Цельнодеревянное копьё сделано из пихты нулевого сорта и оснащено металлическим наконечником.

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Мастер-класс по ведению боя со средневековым оружием
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по ведению боя со средневековым оружием
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Инструктаж перед мастер-классом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Инструктаж перед мастер-классом
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Участник фестиваля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участник фестиваля
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Зона пыток
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зона пыток
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Участник фестиваля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участник фестиваля
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Зрители рыцарского Турнира святого Георгия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители рыцарского Турнира святого Георгия

Состязание «меле» или «свалка по-старинному» — это две группы рыцарей сражаются за знамя противника. Skill at arms — это соревнование, где проявляется мастерство всадника. В дисциплине соревнуются в умении владении оружием, в мастерстве управления боевым конем, 8−10 упражнений выполняются в галопе. Кроме того, на турнире предусмотрены пешие поединки на топорах-полэксах и мечах-федершвертах.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве на 40 площадках при участии двух тысяч реконструкторов с 7 по 16 июня 2019 года.

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Участник фестиваля. Чума
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участник фестиваля. Чума
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Зрители рыцарского турнира на фестивале
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители рыцарского турнира на фестивале
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Зрители рыцарского Турнира святого Георгия [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM
Зрители рыцарского Турнира святого Георгия [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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regnum author Наталья Стрельцова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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