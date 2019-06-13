Бои рыцарей на турнире святого Георгия в Москве — фоторепортаж

Москва, , 16:18 — REGNUM В Москве проходят состязания исторической реконструкции в рамках фестиваля «Времена и Эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM. 12 июня начался турнир святого Георгия.

Самая масштабная площадка фестиваля «Времена и эпохи» в музее-заповеднике «Коломенское» представляет собой военно-полевой лагерь XVI—XVII веков. Посетители фестиваля проходят обучение по владению оружием эпохи Ренессанса. Инструкторы показывают приёмы владения пикой, мушкетом и клинковым оружием 400-летней давности. После прохождения серии мастер-классов капитан «наёмников» лично вручает грамоту о воинской квалификации и ставит на ней сургучную печать.

Инструкторы, проводящие мастер-классы, одеты в костюмы времен Тридцатилетней войны, что создаёт атмосферу того времени. Они подробно отвечают на вопросы гостей, связанные с историей, костюмами и бытом.

Турнир святого Георгия проходит не первый год, это единственный в России международный рыцарский турнир, посвященный реконструкции средневекового турнира и в деталях восстанавливающий мир той эпохи. 12 рыцарей в течение пяти дней участвуют в состязании: Главная дисциплина это — «джостинг» или «сшибка на копьях», когда два рыцаря скачут на конях в седле в боевых доспехах и пытаются переломить своё копье о щит противника. Цельнодеревянное копьё сделано из пихты нулевого сорта и оснащено металлическим наконечником.

Состязание «меле» или «свалка по-старинному» — это две группы рыцарей сражаются за знамя противника. Skill at arms — это соревнование, где проявляется мастерство всадника. В дисциплине соревнуются в умении владении оружием, в мастерстве управления боевым конем, 8−10 упражнений выполняются в галопе. Кроме того, на турнире предусмотрены пешие поединки на топорах-полэксах и мечах-федершвертах.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве на 40 площадках при участии двух тысяч реконструкторов с 7 по 16 июня 2019 года.

Смотрите галерею к статье