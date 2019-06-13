Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Подмосковье могут вернуть право устанавливать налоговые льготы на прибыль

Общество

Ожидается, что после принятия законопроекта увеличится финансовая самостоятельность субъектов РФ

Красногорск, 13 июня 2019, 16:17 — REGNUM  Депутаты Московской областной думы направят в правительство РФ законодательную инициативу о возвращении регионам полномочий по предоставлению налоговых льгот на прибыль организаций. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании проект закона представил председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов. Парламентарий отметил, что объём инвестиций в регионе увеличился в два раза по сравнению с 2013 годом и в 2018 году составил 830 млрд рублей. Если законодательная инициатива Московской областной думы вступит в силу, органы государственной власти будут предоставлять налоговые льготы на прибыль организаций в том объёме, в каком это осуществлялось до принятия федерального закона.

Напомним, федеральный закон, согласно которому органы государственной власти субъектов лишились права предоставлять организациям налоговые льготы в части, зачисляемой в бюджет региона, был принят в августе 2018 года.

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Налоговые льготы
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