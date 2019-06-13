Четверг, 13 Июня 2019 года
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Музеи Подмосковья начнут сотрудничать с Третьяковской галереей

Общество

Соглашение о двустороннем сотрудничестве планируется подписать в течение лета

Красногорск, 13 июня 2019, 18:17 — REGNUM  Московская область заключит партнёрское соглашение с Государственной Третьяковской галереей о запуске образовательных программ и проектов по социальной адаптации через музейную деятельность.

Соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

Соглашение планируется заключить летом 2019 года. Согласно договорённости, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей и Сергиево-Посадский музей-заповедник станут пилотными площадками для совместных программ Московской области с Третьяковской галереей.

«Для подмосковных музеев принципиально важно активно двигаться вперёд, используя самые современные и актуальные форматы», — заявил Воробьёв.

Подмосковье станет первым регионом, где будет реализована идея Третьяковской галереи о том, чтобы люди, только что приехавшие в Россию, смогли погрузиться в языковую и культурную среду через музейные площадки.

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Развитие музеев
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