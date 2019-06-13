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Цукерберг мог быть причастен к проблемам Facebook с защитой данных — СМИ

Общество

Цукерберг мог не соблюдать правила Федеральной комиссии по торговле США

Вашингтон, 13 июня 2019, 15:34 — REGNUM  Глава Facebook Марк Цукерберг может иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей этой социальной сети, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, были обнаружены несколько электронных писем руководства компании, которые могут свидетельствовать о том, что Цукерберг мог не соблюдать правила Федеральной комиссии по торговле США, касающиеся необходимости обеспечения конфиденциальности личных данных. Речь идет о письмах, датированных 2012 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Федеральная торговая комиссия начала расследование относительно утечки данных пользователей из Facebook, благодаря которой компания Cambridge Analytica использовала данные 50 миллионов человек для политической рекламы.

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