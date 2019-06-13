Четверг, 13 Июня 2019 года
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Сокращается срок продажи жилья без НДФЛ

Общество

Речь идет о единственном жилье

Москва, 13 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Госдума обсудит правительственный законопроект, позволяющий сэкономить на налогах при продаже квартиры, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Предлагается сократить с пяти до трех лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. Речь идет о единственном жилье.

Инициатива подготовлена в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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