Сокращается срок продажи жилья без НДФЛ

Москва, 13 июня 2019, 15:30 — REGNUM Госдума обсудит правительственный законопроект, позволяющий сэкономить на налогах при продаже квартиры, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
Предлагается сократить с пяти до трех лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. Речь идет о единственном жилье.
Инициатива подготовлена в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию.