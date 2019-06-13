В Подмосковье вырубка леса сопровождается столкновениями

Орехово-Зуево, Московская область, , 15:18 — REGNUM В городском округе Орехово-Зуево Московской области вырубка леса сопровождается протестами жителей, сообщает 13 июня портал «Активатика».

Активисты предполагают, что расчищается дорога к планируемой свалке. Объект должен появиться в нескольких километрах от населённого пункта Старово в лесном массиве.

На месте присутствуют десятки протестующих, полиция, чиновники. Обстановка накалена. Группа жителей непрерывно переходит дорогу по «зебре» на трассе А-108, тем самым блокируя дорогу.

По данным портала, полиция задержала семь или восемь участников протеста. Кроме того, у местной жительницы оказалось сломано ребро.