В Подмосковье вырубка леса сопровождается столкновениями

Орехово-Зуево, Московская область, 13 июня 2019, 15:18 — REGNUM В городском округе Орехово-Зуево Московской области вырубка леса сопровождается протестами жителей, сообщает 13 июня портал «Активатика».
Активисты предполагают, что расчищается дорога к планируемой свалке. Объект должен появиться в нескольких километрах от населённого пункта Старово в лесном массиве.
На месте присутствуют десятки протестующих, полиция, чиновники. Обстановка накалена. Группа жителей непрерывно переходит дорогу по «зебре» на трассе А-108, тем самым блокируя дорогу.
По данным портала, полиция задержала семь или восемь участников протеста. Кроме того, у местной жительницы оказалось сломано ребро.