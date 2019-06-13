Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Подмосковье вырубка леса сопровождается столкновениями

Общество

Задержаны протестующие

Орехово-Зуево, Московская область, 13 июня 2019, 15:18 — REGNUM  В городском округе Орехово-Зуево Московской области вырубка леса сопровождается протестами жителей, сообщает 13 июня портал «Активатика».

Активисты предполагают, что расчищается дорога к планируемой свалке. Объект должен появиться в нескольких километрах от населённого пункта Старово в лесном массиве.

На месте присутствуют десятки протестующих, полиция, чиновники. Обстановка накалена. Группа жителей непрерывно переходит дорогу по «зебре» на трассе А-108, тем самым блокируя дорогу.

По данным портала, полиция задержала семь или восемь участников протеста. Кроме того, у местной жительницы оказалось сломано ребро.

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Экологические проблемы Подмосковья
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