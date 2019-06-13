На Среднем Урале запустят «социальное такси» для пенсионеров

Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Свердловской области будет действовать социальное такси, на котором люди старше 65 лет могли бы добраться до больницы бесплатно. Об этом заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пока услуга запланирована на 23 территориях, уже точно — в ивдельском и нижнесергинском районах, а также в Реже. В каждый из населённых пунктов закупят по одному автомобилю, на что выделено 43,7 млн рублей благодаря нацпроекту «Демография». Многоместный транспорт будет оснащён подъемниками.

По словам министра, до осени власти отладят механизм такси вместе с областным минздравом, а также оповестят жителей Услугу планируют запустить в октябре.

Напомним, ранее глава министерства социальной политики региона Андрей Злоказов заявил, что благодаря нацпроекту «Демография» на Среднем Урале будет преодолена демографическая яма. По итогу на 2018 год в регионе проходила естественная убыль населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области намерены остановить падение рождаемости