Четверг, 13 Июня 2019 года
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Французская компания Carrefour открыла свой первый ресторан в Париже

Общество

Французская компания розничной торговли Carrefour продолжает продвигать свою стратегию — «более здоровая пища для всех»

Париж, 13 июня 2019, 14:54 — REGNUM  Французский ретейлер Carrefour открыл в Париже свой первый ресторан под названием «Bon Appétit», сообщает Le Figaro.

Известно, что один из крупнейших французских дистрибьюторов продолжает свою стратегию в направлении развития здорового питания.

«Ресторан по улице Рамбюто в центре Парижа отвечает принципу «хорошо покушать». Блюда можно попробовать на месте или взять на вынос», — говорится в пресс-релизе Carrefour, который продолжает продвигать свою стратегию — «более здоровая пища для всех», инициированную генеральным директором компании Александром Бомпаром.

«Наша миссия состоит в том, чтобы предложить нашим клиентам качественные услуги и продукты питания, доступные для всех через все каналы дистрибуции», — заявили также в компании Carrefour.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было объявлено о закрытии на территории Франции 227 магазинов компании Carrefour.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции закроется большинство супермаркетов Carrefour

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