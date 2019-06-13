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Власти Крыма обещают поддержку медицинским работникам

Общество

В преддверии выборов местные чиновники вспомнили о том, чего так и не сделали в прошлые годы

Власти Крыма обещают поддержку медицинским работникам
Медицина

Симферополь, 13 июня 2019, 14:35 — REGNUM  До 1 июля в Крыму будут рассмотрены дополнительные меры поддержки различных категорий медицинских работников. Об этом 13 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, крымское правительство оказывает помощь сфере здравоохранения, чтобы медицинская помощь крымчанам и гостям полуострова оказывалась качественно и в полном объёме.

«Помимо этого у нас есть чёткое понимание того, в каких учреждениях необходимо сделать капитальный ремонт. Взятый курс на модернизацию материально-технической базы будет продолжен, равно как и поддержка сотрудников сферы здравоохранения», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет, прошедших с момента воссоединения с Россией, в Крыму и Севастополе так и не завершили процесс лицензирования медучреждения. В конце мая 2019 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект о продлении сроков лицензирования до января 2021 года.

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