За три месяца на границе Донбасса и Украины скончались девять человек — ООН

Киев, , 14:50 — REGNUM С 16 февраля по 15 мая в районе контрольно-пропускных пунктов между Донбассом и Украиной скончались восемь мужчин и одна женщина, заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер 13 июня на брифинге в Киеве.

«В течение отчетного периода, с 16 февраля по 15 мая 2019 года, не менее восьми мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на контрольных пунктах въезда-выезда», — рассказала она.

Представитель ООН отметила, что ежемесячно границу пересекает примерно 1 млн человек, а значит количество пунктов пропуска необходимо увеличить.

Напомним, возле пунктов пропуска в большинстве случаев погибают пенсионеры, которых украинская сторона заставляет ежемесячно ездить на подконтрольную Киеву территорию для получения пенсии. Киев игнорирует предложения, касающиеся дистанционной выплаты пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины рассматривает вопрос о лишении социальных выплат жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

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