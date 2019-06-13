В Уганде зафиксирован второй смертельный случай от вируса Эбола

Кампала, , 14:46 — REGNUM В Уганде умер второй человек, заразившийся лихорадкой Эбола, об этом 13 июня сообщает Reuters.

Еще двое остаются в тяжелом состоянии, в настоящий момент они находятся в реанимации. Как отмечают чиновники из министерства здравоохранения, зараженные прибыли в страну из Демократической Республики Конго (ДРК).

Напомним, в августе 2018 года в ДРК разразилась эпидемия лихорадки Эбола. В настоящее время вирус поразил свыше 2 тыс. человек, из которых порядка 1 тыс. 400 человек погибли.

Власти Уганды объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой проникновения пандемии на ее территорию. В настоящее время продолжается кампания по вакцинации населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Центральной Африке — крупнейшая вспышка лихорадки Эбола