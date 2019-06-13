Четверг, 13 Июня 2019 года
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Египетский университет Аль-Азхар осудил штурм мечети Аль-Акса израильтянами

Общество

Ворвавшись в священное место, поселенцы приступили к отправлению там собственных ритуалов

Каир, 13 июня 2019, 17:01 — REGNUM  12 июня руководство египетского университета Аль-Азхар осудило штурм сотен израильских поселенцев, находящихся под защитой израильской полиции, священной мечети Аль-Акса. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Напомним, что днем ранее несколько сотен израильских поселенцев ворвались в священный комплекс мечети Аль-Акса через ворота Баб Эль-Магареба и приступили к отправлению там собственных религиозных ритуалов.

В своем заявлении руководство Аль-Азхара поднимает вопрос о все набирающем стремлении Израиля к иудаизации Иерусалима и изменения его арабской идентичности и призывает международное сообщество незамедлительно принять меры, чтобы остановить израильские нападения на город и его священные места.

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Зарубежная хроника
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