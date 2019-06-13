В Иркутской области прошел семинар для рабочих, ремонтирующих дороги

Иркутск, , 14:12 — REGNUM В Иркутской области Росавтодор учит рабочих ремонтировать дороги. Ведомство провело для подрядчиков обучающий семинар, передает ОТР.

Теории — минимум, перешли сразу к практике. Специалисты вместе с подрядчиками отправились на участок трассы, где как раз сейчас идёт реконструкция. Выяснилось, что временной разметки там нет, дорожные знаки установлены на неправильном расстоянии, а толщина полотна всего 3 сантиметра — это в полтора раза меньше нормы

«На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделяются из бюджетов немаленькие деньги — более 8 миллиардов рублей, — сказал организатор семинара Сергей Сунгатулин. — Задача дорожников — качественно и в срок выполнить программу».

На семинар приехали подрядчики из разных городов Иркутской области. Были на обучении и представители областной администрации — они как заказчики тоже отвечают за качество дорог.