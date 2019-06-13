МВД Марокко: на военную службу записалось рекордное количество женщин

Рабат, , 14:38 — REGNUM Министр внутренних дел Марокко Абдельуафи Лафтит заявил, что число граждан стран, подавших заявку на прохождение военной службы, превысило 133 тысячи человек. Среди них свое желание записаться в ряды Вооруженных сил Марокко изъявило свыше 13 тысяч лиц женского пола, что является абсолютным рекордом. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что новобранцев ждет жесткий отбор, поскольку количество мест строго ограничено.

Глава МВД Марокко отметил, что, начиная с 17 июня, региональные комиссии будут проводить встречи для утверждения списков граждан, подавших заявку на военную службу. Лафтит добавил, что до конца месяца будет принято решение об определении конкурсных критериев отбора призывников для прохождения военной службы в текущем году. Ранее власти страны объявили, что в этом году на военную службу будет набрано десять тысяч граждан Марокко.