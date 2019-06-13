В Новгородской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Великий Новгород, , 14:04 — REGNUM В Новгородской области 13 выпускников получили высшие, стобалльные оценки на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, историю на максимальный балл написали два школьника — выпускники гимназии №4 Александра Малышева и Павел Иванов.

Семеро получили 100 баллов по химии: это Алексей Сухих, Ульяна Кузнецова и Павел Копров из средней школы №26 Великого Новгорода, Иван Кириллов и Александр Мищенко из новгородской школы №36, Александр Царегородцев из школы №5 Старой Руссы и Илья Иванов из гимназии №3 Великого Новгорода.

В региональном министерстве образования отметили, что в прошлом году историю на максимальный балл написал только один выпускник, 100 баллов по химии получили трое.

Кроме того, ещё четверо выпускниц из Великого Новгорода получилимаксимальный балл по литературе: это Полина Герасимова (гимназия №2), Екатерина Борискина (гимназия «Квант»), Екатерина Самарова (гимназия «Гармония»), Мария Певзнер (гимназия №4). В прошлом году 100 баллов по литературе не смог получить ни один из выпускников региона.

Отметим, что сегодня, 13 июня, после сдачи экзаменов по биологии и информатике основной период ЕГЭ завершается. Затем начнётся резервный период ЕГЭ для тех школьников, которые по объективным причинам не смогли сдать экзамены в основной период.