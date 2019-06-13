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Кокорин попросил суд о справедливости

Общество

Футболист хочет, чтобы судьи принимали решения с опорой на уголовный кодекс

Москва, 13 июня 2019, 14:12 — REGNUM  Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости. Дело рассматривается 13 июня в Московском городском суде.

Кокорин также добавил, что хочет, чтобы суд принимал решения с опорой на уголовный кодекс.

Ранее Павел Мамаев назвал судебный процесс по своему делу позором.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку в центре Москвы к одному году и шести месяцам заключения в колонии общего режима. В драке пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Напомним также, что 13 июня Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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