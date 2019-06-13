Четверг, 13 Июня 2019 года
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30 крупных инвесторов из Европы и США готовы подать в суд на Danske Bank

Общество

Инвесторы из США, Великобритании и ФРГ заявили о своей готовности подать в суд на Danske Bank в свете скандала с отмыванием денег

Копенгаген, 13 июня 2019, 15:37 — REGNUM  Порядка 30 инвесторов, среди которых держатели крупных сумм денег и пенсионные фонды США, Великобритании и ФРГ, заявили о своей готовности подать в суд на Danske Bank. Инвесторы намерены отсудить у банка в совокупности 114 млн долларов, которые они предположительно потеряли из-за незаконной деятельности Danske Bank, а именно из-за отмывания денег — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Инвесторы обвиняют банк в том, что в свете скандала из-за отмывания денег и пострадавшей репутации Danske Bank упали цены и на акции банка, которые были на руках у вышеупомянутых инвесторов. Представители банка никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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Зарубежная хроника
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