30 крупных инвесторов из Европы и США готовы подать в суд на Danske Bank

Копенгаген, , 15:37 — REGNUM Порядка 30 инвесторов, среди которых держатели крупных сумм денег и пенсионные фонды США, Великобритании и ФРГ, заявили о своей готовности подать в суд на Danske Bank. Инвесторы намерены отсудить у банка в совокупности 114 млн долларов, которые они предположительно потеряли из-за незаконной деятельности Danske Bank, а именно из-за отмывания денег — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Инвесторы обвиняют банк в том, что в свете скандала из-за отмывания денег и пострадавшей репутации Danske Bank упали цены и на акции банка, которые были на руках у вышеупомянутых инвесторов. Представители банка никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.