В Подмосковье устранили сотни нарушений содержания вылетных магистралей

Москва, , 14:31 — REGNUM Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области устранили 415 нарушений в содержании вылетных магистралей региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как заявил его глава Олег Баженов, с начала 2019 года были приведены в порядок свыше 140 территорий, прилегающие к объектам отвода дорог.

«Приведены в порядок девять участков с барьерными ограждениями и шумозащитными экранами, ликвидировано 29 самовольно установленных объектов торговли, — отметил он.

Также возле дорог были демонтировано 279 незаконно установленных средств размещения информации и приведены в порядок более 40 фасадов зданий и сооружений.

В настоящее время в регионе проводится работа по благоустройству 10 транспортных автомобильных магистралей. Это Новорязанское, Егорьевское, Дмитровское, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Пятницкое, Ярославское, Старое Симферопольское шоссе и автотрасса М-7 «Волга».

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области планируется построить свыше 100 транспортно-пересадочных узлов. До 2019 года в регионе появятся четыре ТПУ — «Истра», «Павшино», «Люберцы-1» и «Голутвин».

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