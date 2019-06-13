Четверг, 13 Июня 2019 года
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Датские метеорологи: лед в Арктике тает раньше обычного

Общество

Исследователи из Датского Метеорологического Института высказали обеспокоенность по поводу того, что лед в Арктике начал таять раньше обычного

Копенгаген, 13 июня 2019, 14:08 — REGNUM  Датские метеорологи из института DMI выразили свою обеспокоенность по поводу климатических изменений на Северном полюсе, в частности, раннего таяния льдов в Арктике. Исследователи отмечают, что несмотря на скудную заселенность Арктики, важно следить за климатическими изменениями в регионе, поскольку они несут последствия для всего мира. Отмечается, что температура в Арктике уже достигла 0 градусов над поверхностью льдов — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Один из метеорологов DMI Расмус Тонбо рассказал в интервью газете, что раннее таяние ледникового покрова в Арктике приведет к тому, что к концу теплого сезона (к началу сентября) льда останется очень мало. Последний раз с аномально ранним потеплением Арктика столкнулась в 2012 году.

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Зарубежная хроника
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