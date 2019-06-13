К юбилею оружейника Калашникова в Москве появятся брендированные проездные

Ижевск, , 13:57 — REGNUM Власти Удмуртии и правительство Москвы достигли договоренности о выпуске брендированных проездных, посвященных 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Он уточнил, что в Москве такие проездные появятся ко Дню оружейника — к 19 сентября.

«Это будет проездной на метро, и на автобусы, и карта «Тройка» — они все будут брендированные к столетию», — сказал Свинин.

В Удмуртии такие проездные билеты начнут продавать непосредственно к дате юбилея — 10 ноября, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с середины января в 15 регионах страны проходят мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею Калашникова. В рамках встречи, которая состоялась 14 января, глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил президента РФ Владимира Путина на «Форум оружейников» в Ижевске, который станет одним из центральных мероприятий празднования. Также в День оружейника состоится форум «Армия-2019», «Калашников Биатлон Фест», выставка продуктов заводов оборонно-промышленного комплекса Удмуртии.

Власти Удмуртии в январе 2019 года оценивали сумму, необходимую для проведения праздничных мероприятий в 600 млн рублей. Планировалось привлечь 400 млн рублей федеральных средств и 200 млн рублей — из бюджета республики. Тогда Свинин отмечал, что особое внимание будет уделено разработке символики и единого стиля празднования.

21 января режиссер Сергей Бодров-старший приступил к съемкам картины о Калашникове. Лента расскажет о биографии оружейника и его главном творении — автомате Калашникова. Кроме актеров, в съемках принимают участие специалисты концерна «Калашников» в качестве экспертов.

В мае в Ижевске представили художественный проект новой экспозиции музейно-выставочного комплекса имени Михаила Калашникова. Концепция нового проекта предполагает комплексное осмысление жизненного пути Калашникова. По словам директора выставочного комплекса Ольги Минервиной, подготовка экспозиции началась три года назад. Работа велась совместно с Институтом музейных проектов из Екатеринбурга.