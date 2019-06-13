За наличие уголовного прошлого уволен врио ректора вуза в Дагестане

Махачкала, , 14:10 — REGNUM Врио ректора Дагестанского государственного педагогического университета Аслан Раджабов отстранён от всех занимаемых им должностей. Увольнение обосновано отсутствием у него права заниматься педагогической деятельностью, пишет 13 июня «Черновик».

Раджабов работал в ДГПУ с сентября 2018 года. Он одновременно являлся первым проректором по академической политике, организации и контролю образовательного процесса, начальником учебно-методического управления, а также и. о. заведующего кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания. Кроме того, с конца апреля Раджабов временно исполнял обязанности ректора, пока и. о. ректора Марина Магомедова находится в отпуске.

Однако, по данным издания, коллектив вуза написал жалобу в прокуратуру на незаконное трудоустройство Раджабова. Позже надзорный орган установил факт его судимости за незаконное хранение оружия, что по Трудовому кодексу РФ является недопустимым для педагогической деятельности. Дело для рассмотрения передано в суд.

Также отметим, что против врио ректора Аслана Раджабова 6 мая выступили студенты исторического факультета ДГПУ. Протестная акция была связана с увольнением ряда преподавателей, с которыми Раджабов отказался продлевать контракт. Одна из студенток вуза сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в настоящее время врио ректора назначена кандидат социологических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Полина Федотова.

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Напомним, 7 мая в ДГПУ силовики провели выемку документов в здании ректората. Никто из сотрудников вуза тогда задержан не был. Как рассказала собеседница, «люди в масках» также нагрянули в главный корпус учреждения 11 июня и сегодня, 13 июня. Информацией о причинах очередных следственных мероприятий в вузе ИА REGNUM пока не располагает.