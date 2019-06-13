Близких Бари Алибасова обманули на 800 тыс. рублей

Москва, , 13:54 — REGNUM Семья известного продюсера Бари Алибасова, госпитализированного в начале июня после отравления химикатами в Москве, стала жертвой мошенника. Об этом ИА REGNUM сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Аферист получил 800 тыс. рублей (за «найденного» кота), — отметил Горжанкин. — Но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота».

PR-директор Бари Алибасова добавил, что данный инцидент произошел из-за того, что сына Бари Каримовича не было в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил журналистам, что группа «На-На» пообещала вознаграждение в размере 800 тыс. рублей нашедшему кота Бари Алибасова. Животное пропало из квартиры продюсера во время пресс-конференции для сотрудников СМИ 11 июня.

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