Новгородские «врачи будущего» завершили обучение и защитили свои проекты

Великий Новгород, , 13:49 — REGNUM Участники пилотного проекта «Школа: Врачи будущего», реализованного институтом медицинского образования Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого, завершили обучение и публично защитили свои проекты. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба вуза.

Слушатели школы защищали свои работы перед экспертной комиссией, состоявшей из представителей профессионального сообщества, индустриальных партнёров, министерства здравоохранения Новгородской области, а также представителей НовГУ. Задачей экспертов было оценить компетенции, с которыми работали студенты, и актуальность их проектов.

Представленные проекты были посвящены борьбе с лекарственноустойчивым туберкулёзом в Новгородской области, эрготерапии, технологиям виртуальной реальности в медицине, оздоровительному туризму.

Председатель комиссии, проректор НовГУ по образовательной деятельности Юрий Данейкин отметил, что, хотя все участники хорошо показали себя, всё же работать над столь масштабными темами втроём, к тому же имея только медицинское образование, сложно; а значит нужно создавать междисциплинарные команды.

«Все участники за четыре месяца очень сильно выросли. Но я вижу, что в них заложен намного больший потенциал», — добавил Данейкин.

В итоге все проекты получили оценку «отлично», а их авторам были вручены дипломы и сертификаты о прохождении Школы. Кроме того, благодарственные письма НовГУ получили представители индустриальных партнёров.

Напомним, пилотный проект элитного медицинского образования «Школа: Врачи будущего» стартовал в НовГУ 16 января текущего года. Это модульная программа, которая включает в себя развитие компетенций студентов по различным направлениям — лидерские качества, английский язык, решение клинических задач, менеджмент здравоохранения. Слушателями школы стали 12 студентов 5−6 курсов отделения лечебного дела. Они разделились на четыре группы, каждая из которых работала с одним из индустриальных партнёров над собственным проектом.

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