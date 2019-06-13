Четверг, 13 Июня 2019 года
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Житель Екатеринбурга отдан под суд за поддельный документ для школы

Общество

Ему грозит вплоть до ареста

Екатеринбург, 13 июня 2019, 13:48 — REGNUM  В Екатеринбурге один из местных жителей отдан под суд за использование поддельного свидетельства о регистрации по месту пребывания. Это свидетельство он предъявил в одну из школ для зачисления своего ребёнка в первый класс, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

Всего в ходе проверки на территории Верх-Исетского района было выявлено четыре таких случая. Поддельные документы подавались в школы №№ 11, 23, 25 и 69. То, что документы подделаны, подтвердили представителям надзорного ведомства в отделе по вопросам миграции отдела полиции №9.

В апреле по фактам представления поддельных свидетельств было возбуждено три уголовных дела. Ещё одно завели уже в мае. Одно уже расследовано. Его будет рассматривать мировой судья участка №2 Верх-Исетского судебного района. Родителю грозят штраф, обязательные работы, исправительные работы или арест.

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Подделка документов
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