Четверг, 13 Июня 2019 года
14:09:00 МСК

Город Гданьск стал лауреатом премии принцессы Астурийской «Согласие»

Общество

Польский город признан символом сопротивления нацизму в Европе

Город Гданьск стал лауреатом премии принцессы Астурийской «Согласие»
Иллюстрация: Www.fpa.es
Церемония вручения премии принцессы Астурийской «Согласие»

Овьедо, Испания, 13 июня 2019, 13:55 — REGNUM  Польскому городу Гданьск присуждена международная премия принцессы Астурийской «Согласие», пишет газета ABC 13 июня.

Премия принцессы Астурийской «Согласие» вручается за «работу по защите и обобщению прав человека, продвижению и защите мира, свободы, солидарности, всемирного наследия и прогресса человечества».

Гданьск стал местом первого сражения Второй мировой войны: 1 сентября 1939 года на польский полуостров Вестерплатте вторглась германская армия. Небольшой польский гарнизон удерживал оборону в течение недели. Таким образом, город получает эту премию как символ сопротивления нацизму и освободительной борьбы в Европе.

Вручение премии «Согласие», а также премий принцессы Астурийской в семи других номинациях состоится в октябре 2019 года в Овьедо. Премию лауреатам вручит король Испании Филипп VI.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Польше
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить