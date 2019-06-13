Росгвардия начнет проверку действий своих сотрудников на акции 12 июня

Москва, , 14:19 — REGNUM Росгвардия отреагировала на сообщения в СМИ по поводу жалоб на действия своих сотрудников на несанкционированной акции в Москве в поддержку Ивана Голунова и готова провести по этому поводу проверку. Об этом 13 июня сообщает «Говорит Москва».

Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, к ним обращений пока не поступало. Однако Грибакин заверил, что, если случаи причастности сотрудников их ведомства к инцидентам подтвердятся, то к нарушителям будут приняты соответствующие меры.

Ранее стало известно, что ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников собирается обратиться к директору Росгвардии генералу армии Виктору Золотову по поводу того, что действия сотрудников его ведомства на несанкционированной акции в Москве в поддержку Голунова могли причинить вред здоровью гражданам.

По словам Мельникова, ему поступило несколько обращений по поводу избиения сотрудниками ОМОНа участника акции. Молодому человеку после инцидента потребовалась медицинская помощь. Кроме того, общественник сообщил, что в ходе акции скорая помощь была вызвана задержанному онкобольному журналисту.

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