Новый покемон поразил поклоников игровой серии Nintendo

Лос-Анджелес, США, , 13:41 — REGNUM В соцсетях обсуждают нового покемона, которого компания Nintendo показала на выставке E3, в рамках презентации игр Pokémon Sword и Pokémon Shield. Он получил кличку Ямпер.

https://twitter.com/LeeleetheBunny/status/1138536772307161088

Существо чем-то напоминает собаку породы корги, оно является покемоном электрического типа. Поклонникам игровой вселенной очень понравился Ямпер, у которого на задней части нарисовано сердечко — они посчитали его очень милым. Некоторые из них стали публиковать различные художественные изображения нового покемона.

https://twitter.com/MerionicFigures/status/1138570950616723456

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что юристы Nintendo смогли выяснить настоящие имя и фамилию инсайдера Sabi, который заранее сливал в сеть информацию об анонсах компании на выставке E3. Он написал в сети, что он больше не сможет это делать из-за угроз судебного преследования.

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