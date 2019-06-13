Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Ярославле на железнодорожном вокзале открыли часовню

Общество

Она посвящена Толгской иконе

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В Ярославле на железнодорожном вокзале открыли часовню
Иллюстрация: Страница Дмитрия Степаненко в Facebook
Часовня на вокзале в Ярославле

Ярославль, 13 июня 2019, 13:17 — REGNUM  В здании касс железнодорожного вокзала Ярославль-Главный открылась православная часовня. Об этом в социальных сетях сообщил председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Часовня разместилась на первом этаже существующего здания, рядом с кассами по продаже билетов. Она посвящена самой почитаемой святыне Ярославской митрополии — Толгской иконе Божией Матери. Список иконы находится здесь же.

«Теперь верующие смогут посетить этот Храм, поставить свечи, помолиться на благополучную дорогу», — написал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Освятил часовню митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, в церемонии приняла участие настоятельница Толгского Свято-Введенского монастыря игуменья Варвара.

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