Четверг, 13 Июня 2019 года
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Код «синий»: юг и северо-восток Китая «смывает» ливнями и наводнениями

Общество

С 13 по 15 июня мощные ливни ожидаются в некоторых районах провинций Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Юньнань, Цзилинь, Хэйлунцзян

Пекин, 13 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями, которые обрушились на северо-восток и юг страны, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

С 13 по 15 июня мощные ливни ожидаются в некоторых районах провинций Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Юньнань, Цзилинь, Хэйлунцзян, а также в Гуанси-Чжуанском автономной районе и на Тайване. В некоторых районах провинции Гуандун и на Тайване уровень осадков может превысить 160 мм за сутки.

Ливни будут сопровождаться ураганами, бурями и грозами с сильным ветром. Метеорологи прогнозируют также наводнения, подтопления земель, а также сход оползней и селевых потоков. Жителям рекомендовано минимизировать свою уличную активность.

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Сильные ливни и их последствия
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