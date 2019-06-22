«Я – Герой Советского Союза! Не верите — посмотрите документы!»

Якутск, , 10:08 — REGNUM Николай Кудряшов, живший после Великой Отечественной войны в Якутии и родившийся в Иркутской области, остался в памяти коллег, сотрудников Нюрбинского авиапредприятия, как Колька-герой. Звание «Герой Советского союза» он получил в 1944 году, в 1953-м был его лишён, а в 2013-ом — восстановлен посмертно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рассказывая о Николае Кудряшове, Иа SakhaDay отмечает, что причиной, по которой его лишили награды, стало человеческое безразличие к героям и чрезвычайная требовательность к этому званию вместо заботы и внимания, в который нуждался совершивший подвиг человек. О подвиге Кольки-героя рассказал его коллега, ветеран авиации Михаил Васильев, работавший вместе с ним на авиапредприятии в Нюрбе. Там о Кольке-герое рассказывали в том числе небылицы, но региональное издание нашло его личное дело и узнало, что Николай Кудряшёв действительно был Героем Советского Союза.

Николай Кудряшов родился в 1922 году в семье рабочего-шахтера в городе Черемхово Иркутской области. Когда ему исполнился год, умерла мать, в семь лет умер отец. До 11 лет он воспитывался в детдоме, а затем его к себе взяла сестра. Жизнь Николая Кудряшова была трудной. В 17 лет он поступил на работу в шахту имени Кирова, где был учеником электрослесаря. В 1942 году был призван в армию старшим пулеметчиком в 520-й стрелковый полк 167-й стрелковой дивизии. В 1943 году его назначили командиром пулеметного расчёта. Сражался он храбро, об этом свидетельствуют награды: в 1942 году награжден медалью «За отвагу», в 1943 году орденом Славы III степени. Его боевое мастерство росло, и в 1943 году он был назначен командиром пулеметного взвода с присвоением звания младшего лейтенанта.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за геройство и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Николаю Кудряшову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Проявил себя как дисциплинированный, волевой офицер. Точно и быстро выполняет все приказы и поручения, добросовестно относится к своим обязанностям… Повседневно работает над повышением своих знаний в боевой и политической подготовке и своего общеобразовательного уровня. Принимает активное участие в общественной жизни подразделения. В тактической подготовке имеет хорошую оценку… Свою работу знает и любит. Дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. Бережно относится к военному и государственному имуществу. Идеологически выдержан. Морально устойчив. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан», — говорилось в служебной характеристике Николая Кудряшова, данной им командиром 3-го стрелкового батальона майором Каниболоцким.

А через несколько месяцев в 1946 году в аттестации на присвоение очередного воинского звания ему была дана диаметрально противоположная характеристика: «…Имеет исключительно низкий общеобразовательный уровень… Был послан на курсы усовершенствования офицерского состава, но учиться не стал. Некультурный, в общественных местах ведет себя недостойно, часто употребляет алкоголь, пьянка сопровождается дебошем. Авторитетом среди личного состава не пользуется. Внешний вид неряшливый и не подтянут. Вывод: перспективности роста в Красной Армии не имеет. Уволить в запас».

Боевой офицер, не раз смотревший смерти в глаза, заслуженно удостоенный самой высокой воинской награды, не стал искать защиты и, уволенный из армии, поехал в родное Черёмхово.

В Якутию Николай Кудряшов переехал осенью 1956 года, там он устроился на работу горнорабочим 167-й партии Амакинской экспедиции в Оленёкском районе. В марте 1964 года он начал работать в Нюрбинском объединенном авиаотряде водителем автопогрузчика.

Как выяснилось, присвоенных ему наград Николай Кудряшов был лишён 2 января 1953 года — после того, как в марте 1952 года оказался осужденным на 6 лет. Причиной наказания стали хулиганские действия, умышленное причинение легкого телесного повреждения и незаконное хранение огнестрельного оружия.

На Нюрбинском авиапредприятии Николай Кудряшов был известен как Колька-герой. Но были и те, кто не верил, что он настоящий Герой, хоть он и рассказывал о своём подвиге. Один из этих рассказов изложен в воспоминаниях ветерана авиации Якутии и Нюрбинского авиапредприятия Владимира Николаевича Пан-Си-Хэ, близко знавшего Николая Кудряшова:

«Николай Петрович был очень общительный человек, в отряде не было никого, который бы не знал его. Мне часто приходилось с ним встречаться и разговаривать. Как-то я его вывел на разговор — за что ему было присвоено звание Героя. Он рассказал следующее: «Моему пулеметному взводу приказали захватить плацдарм на противоположном берегу реки, сильно укрепленном фашистами, и удержать его до прибытия основных сил. Взвод плацдарм занял и укрепился на скорую руку. Немцы предпринимали многократные атаки, пытаясь нас уничтожить или сбросить обратно в реку. Взвод сражался храбро, бойцы один за другим погибали в смертельном бою. Вдруг я ощутил, что остался один, а немец продолжал атаку за атакой. Вот они передо мной — искореженные злобой лица, глаза фашистов. Мне стало жутко, но другого мне не оставалось, как сражаться до последнего патрона. Зажмурил глаза, чтобы не видеть злобные физиономии фрицев, и продолжал отчаянно косить пулеметным огнем ряды врагов. Вдруг вокруг стало тихо, открыл глаза, вижу перед собой гору трупов. Оглянулся в сторону реки, вижу — на берег перебираются бойцы нашего полка. Еще долго не мог поверить, что остался живой…».

«Это было еще где-то в 1956−57 годы, — вспоминал ветеран здравоохранения Тельман Мярикянов. — Во дворе гостиницы Амакинской экспедиции была волейбольная площадка. Иногда он с нами играл в волейбол. Однажды он, подвыпивший, с кем-то громко спорил и говорил: «Я — Герой Советского Союза!». Тут поднялся хохот, причем, смеялись не только его собеседники, но и окружающие. Конечно, кто тогда мог подумать, что выпивший человек в обычной одежде рабочего и есть настоящий Герой. Он побежал в гостиницу, минут через пять вышел с чемоданом и говорит: «Не верите, вот, посмотрите документы». Так, по-моему, никто и не удосужился их посмотреть…».

Вопреки официальному решению Николай Кудряшов умер Героем Советского Союза: на скромном памятнике на его могиле фотография, где он запечатлен с Золотой Звездой Героя Советского Союза, которую ему при жизни так и не вернули… Но посмертно он был восстановлен в этом звании, такое решение было принято 24 октября 2013 года.