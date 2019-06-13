«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 14 июня

Москва, 13 июня 2019, 13:10 — REGNUM В Москве и Подмосковье на 14 июня из-за риска возникновения пожаров объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
«Высокая пожароопасность, — говорится в сообщении. — Период предупреждения — в течение 32 часов».
«Оранжевый» уровень погодной опасности связан с установившейся в регионе жаркой погодой.
По данным синоптиков, днем 14 июня в Москве температура воздуха прогреется до +25…+27 градусов, а по области — до +23…+28 градусов.
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