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СКР: группа энергетиков в Кабардино-Балкарии списывала долги за взятки

Общество

Обнаружились новые участники мошеннической схемы

Нальчик, 13 июня 2019, 13:09 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии раскрыты новые факты хищений электроэнергии, в которых подозреваются сотрудники муниципального предприятия «Каббалкакоммунэнерго». Их подозревают в списании долгов за денежное вознаграждение. Фигурантами уголовного дела о получении взятки организованной группой лиц в особо крупном размере и посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере стали пять человек, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе Следственного комитета.

Как установлено следствием, организатором преступной группы был экс-глава энергокомпании.

«Руководителем группы был бывший глава МУП «Каббалкакоммунэнерго», остальные действовали согласно распределенным ролям, в том числе осуществляли посредничество при передаче взяток от потребителей электроэнергии к руководству предприятия», — говорится в сообщении СКР.

Злоумышленники разработали план, согласно которому с начала 2017 года они предлагали крупным потребителям электроэнергии списывать большую часть долга за потребленный свет. В благодарность за такую услугу предлагалось дать взятку в крупном размере.

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Стоит отметить, что это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора МУП «Каббалкакоммунэнерго». Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года было возбуждено уголовное производство против него и мастера отдела по учету электрической энергии. Списывая долги предприятий, они получали «благодарность» от компаний и населения в виде взяток. Так, в 2017 году бывший директор получил только от одного потребителя более 2,4 млн рублей рублей за списание почти 919 тыс. киловатт электроэнергии.

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