Жители Краснодара записали обращение к Путину в защиту троллейбусов

Краснодар, , 13:05 — REGNUM Около 100 человек вышли на пикет в защиту троллейбусного движения в Краснодаре 12 июня. Акция проводилась Чистяковской роще, жители выступили против демонтажа контактной сети троллейбусов по улице Красной.

Как сообщает сообщество «Городские решения», пикет прошёл без происшествий. При этом представители мэрии, которые, отмечают общественники также были приглашены, на пикет не пришли.

«По итогам вчерашнего пикета активисты записали обращение к президенту страны. Видеозапись будет отправлена на прямую линию с Путиным, которая начнётся в полдень 20 июня», — сообщили активисты.

Ранее власти Краснодара приняли решение об отмене троллейбусного движения на улице Красной. Маршруты, ранее двигавшиеся по этому участку, пустили в обход. К осени власти обещают пустить по Красной взамен троллейбусов электробусы. Общественники же опасаются, что маршруты передадут частникам, и вместо вместительных троллейбусов по Красной будут курсировать ПАЗы.