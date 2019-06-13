Под Калугой открыли памятник фронтовому лётчику Александру Карпову

п. Ферзиково, Калужская область, , 13:05 — REGNUM Памятник летчику-истребителю, дважды Герою Советского Союза Александру Карпову торжественно открыли в День России в калужском посёлке Ферзиково. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, памятник фронтовому летчику был установлен на пересечении улиц Карпова и Бычкова.

Авторы памятника — скульптор Светлана Фарниева и архитектор Александа Курц. Фоном для бюста стала гранитная плита с пятиконечной звездой, сделанная в виде крыла истребителя.

До недавнего времени в посёлке Ферзиково на месте, где установили памятник, был пустырь. В 2018 году он стал сквером — там установили уличные светильники и лавочки, дорожки вымостили тротуарной плиткой. Изготовили бюст лётчику-герою и благоустроили сквер в основном на спонсорские средства.

«Я искренне рад, что в этот исторический день участвую в открытии этого памятника. Человек, памятник которому мы открываем, был великим патриотом своей Родины. Совершая каждый из своих 456 боевых вылетов, он не знал, вернется на свой аэродром или нет. Но он шел на защиту нашей Родины. Сейчас многие пытаются изменить историю, но я уверен, что это не произойдет. И наша с вами задача — рассказать о тех великих людях, которые, не жалея своих жизней, творили историю ради нашего с вами будущего», — сказал на церемонии депутат областного парламента Сослан Такаев.

Александр Карпов родился в семье русских крестьян под Калугой, в деревне Феленево, 17 октября 1917 года. Окончил неполную среднюю школу, фабрично-заводское училище, работал в инструментальном цехе Калужского машиностроительного завода. В школьные годы занимался в кружке Дома-музея им. К. Циолковского, позднее он был принят в Калужский аэроклуб. А в 1939 году пилот запаса Карпов был зачислен в знаменитую Качинскую военную авиационную школу летчиков. В 1940 году младший лейтенант Карпов был направлен для прохождения службы в одну из авиационных частей. Его летный почерк приглянулся командованию, и он был направлен на освоение первого истребителя нового поколения И-26, впоследствии известного как Як-1.

Свои первые боевые вылеты Карпов выполнил под Москвой в конце июля 1941 года. За годы войны лётчик Карпов в 456 боевых вылетов, лично сбил 28 вражеских самолётов и еще девять — в составе группы. 20 октября 1944 года гвардии капитан Карпов при совершении перелёта на истребителе Як-9 в условиях ограниченной видимости столкнулся с водой неподалёку от кронштадтского аэродрома Бычье Поле. Причины катастрофы остались неизвестны.

Дважды Герой Советского Союза Александр Терентьевич Карпов навечно зачислен в списки воинской части. Бронзовый бюст Героя установлен в Калуге, его именем в городе названы улица и сквер, а также Калужский транспортно-технологический техникум. Имя Героя присвоено Высоцкой средней школе (Думиничский район) и средней школе в посёлке Левашово. Его именем названа улица в посёлке Ферзиково. В Калуге на здании училища, где он учился, и на здании завода, где работал, установлены мемориальные доски.